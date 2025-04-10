التضخم يرهق جيوب المصريين.. ارتفاع أسعار 8 غذائية خلال مارس 2025.. غلاء الفاكهة بنسبة 76.7% والعصائر الطبيعية بـ 31.%

التضخم فى مارس، يعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية والخدمات، أحد التحديات التي تؤرق أي بيت مصري خلال المرحلة الراهنة، والتى تستلزم مزيدًا من بنود الإنفاق عليها، مما يخلق نوعا من المعاناة على ميزانية الأسرة بشكل شهري.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

ويشعر المواطن بشكل يومي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل تحديًا صعبًا ويعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية إحدى الأزمات الاقتصادية التي تؤرق المواطنين نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة.

التضخم فى مارس، شهدت عدد من أسعار السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر مارس 2025 مقارنة بـ مارس 2024، وذلك طبقًا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره (6.5%) وذلك على أساس سنوي.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس سنوى

التغير السنوي (شهر مارس 2025 مقارنة بشهر مارس 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره (6.5%) نتيجة التغيرات التالية:

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (8.1%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.3%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.2%)

4- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.6%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (76.7%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.9%)

7- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (31.0%)....

8- ارتفاع اسعار المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (26.2%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (26.2%).

انخفاض أسعار الزيوت والسكر والخضروات

انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.2%)

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-0.7%)

انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.8%)

ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري

التغيــر الشهــرى (شهــر مارس 2025 مقارنة بشهـر فبراير 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا خلال شهر مارس 2025 مقارنة بـ فبراير 2025 قدره (2.9%) نتيجة الآتي:

كما شهد عدد من السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر مارس 2025، مقارنة بـ فبراير 2025 ، وذلك طبقًا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (2.9%)

وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:



- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (2.9%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)

4- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (23.6%)

7- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (3.1%)

8- ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)

9- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)

10- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.3%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).



ارتفاع أسعار السلع الغذائية

ويعتبر ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية والخدمات، أحد التحديات التي تؤرق أي بيت مصري خلال المرحلة الراهنة، والتى تستلزم مزيدا من بنود الإنفاق عليها، مما يخلق نوعا من المعاناة على ميزانية الأسرة بشكل شهري.

ويشعر المواطن بشكل يومي بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل تحديا صعبا ويعد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية إحدى الأزمات الاقتصادية التي تؤرق المواطنين نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة.

تأثير التضخم على القدرة الشرائية

التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخّم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجاريّة.

ونتيجة لارتفاع الأسعار فيؤثر ذلك على قدرة قطاع كبير من المواطنين على تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.

التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

قياس معدلات التضخم في مصر

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.

أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية

والتضخم يعتبر أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ولعل السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا عند سماع تلك الكلمة هل تعني ارتفاع الأسعار؟ وقد يظن البعض خطأ أن “التضخم” يعنى ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، اى انه يعنى ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار.وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).

وينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي.

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