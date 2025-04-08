استخدام "كاب ميري"، أمن القاهرة يكشف تفاصيل جديدة في مقتل سائق أوبر حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في جريمة بشعة راح ضحيتها سائق أوبر حلوان، بعدما تم العثور على جثته ملقاة بمنطقة جبلية نائية بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، عقب تغيبه عن منزله بحلوان أواخر مارس الماضي.

تفاصيل جيدة في مقتل سائق أوبر حلوان

التحريات الأمنية أوضحت أن وراء الجريمة شقيقين تجردا من كل معاني الإنسانية، أحدهما انتحل صفة ضابط بوضع "كاب ميري" على تابلوه السيارة للتمويه خلال تنقلاتهما بين المحافظات، حيث استدرجا المجني عليه إلى شقة في محافظة الإسكندرية وأقدما على خنقه وسرقة سيارته.

وأضافت التحريات أن المتهمين لم يكتفيا بارتكاب الجريمة داخل الشقة، بل حملا الجثمان لمسافة مئات الكيلومترات إلى القاهرة، وألقيا به من أعلى قمة جبلية يتراوح ارتفاعها بين 20 و25 مترًا، بمنطقة صحراوية في مجاورة 28 بمدينة 15 مايو، حيث عثرت عليه الشرطة لاحقًا في حفرة بها مياه جوفية ساعدت في الحفاظ على الجثمان.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان من ابنة الضحية "هاني طه محمد" سائق أوبر حلوان، تفيد باختفائه وانقطاع الاتصال به، قبل أن ينجح فريق البحث الذي شكله قطاع الأمن بالقاهرة، في تحديد خطوط سيره عبر التقنيات الحديثة، ليتبين أنه كان في طريقه إلى الإسكندرية لتوصيل أحد الزبائن.

وبالتنسيق مع أجهزة الأمن في الإسكندرية، تم ضبط أحد المتهمين الذي انهار أمام جهات التحقيق معترفا بالجريمة كاملة، مؤكدا استغلالهم لإصابة المجني عليه في قدمه اليسرى لتنفيذ جريمتهم البشعة دون مقاومة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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