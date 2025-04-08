الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير الجيوش الفرنسية

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا ضمن الوفد المرافق لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين ومناقشة أهم المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

التعاون العسكرى الممتدة بين مصر وفرنسا

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لعلاقات التعاون العسكرى الممتدة بين مصر وفرنسا مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى بقطاع غزة.

فيما أعرب وزير الجيوش الفرنسية عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع مصر ولاسيما فى المجال العسكرى، مشيرًا إلى توافق الرؤى حول مختلف الموضوعات التى تسهم فى دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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