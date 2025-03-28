الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1446هــ

القوات المسلحة المصرية،
القوات المسلحة المصرية، فيتو
ads

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيـد الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1446هــ  وجاء نصها:-

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

 

يُسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بالخير واليمن والبركات.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون بأنهم كانوا وسيظلوا الدرع الواقى للوطن والحصن المنيع الذى يصون للشعب إنجازاته وتاريخه الحضارى المجيد، كما أنهم يجددون العهد للتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على المسئولية الوطنية التى كلفتموهم بها فى الدفاع عن أمن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون مقدساته.  

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم.

وكل عام وسيادتكم بخير.،

 

رئيس أركان حرب القوات المسلحة

 

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى
بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رجال القوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الخير واليمن والبركات وزير الدفاع والانتاج الحربي

الأكثر قراءة

التموين تعلن خطة صرف مقررات شهر أبريل

لاعب الزمالك السابق: مواجهة سيراميكا أصعب من مباراة الأهلي

موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

الجيش اللبناني يحدد موقع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

منوعات

المزيد

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الإسلام يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، والتساوي أمر مخالف للشريعة

لو الست بتقبض أكتر من الراجل، فهل القوامة تكون لها؟ رد مفاجئ من علي جمعة

فتاة: أهلي بيفرقوا بيني وبين اخواتي الولاد، وعلي جمعة: النبي كان بيدلع بناته

المزيد
الجريدة الرسمية