النيابة تكشف سبب تعلق جثة فني كمبيوتر في جنش مروحة بالدقي

في شقة هادئة بأحد شوارع الدقي، حيث كانت أصوات الأجهزة الإلكترونية تملأ المكان يومًا ما، خيم الصمت بشكل مفاجئ وصادم. هناك، قرر فني كمبيوتر شاب إنهاء رحلته في الحياة، بعد أن أثقلته الهموم وغلبه الاكتئاب.

فتي كمبيوتر ينهي حياته شنقا في الدقي

بدأت القصة حين تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة غريبة من شقة مغلقة، انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى المكان، ومع فتح الباب، عثروا علي شاب في نهاية العشرينات، معلق بحبل متدلي من جنش مروحة السقف، لا أثر لصراع أو عنف.

لم تكن هناك أوراق وداع أو رسائل، لكن التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة رسمت بعض الملامح الخفية للقصة. الشاب، الذي عرف عنه التزامه وانطواؤه، كان يمر بفترة صعبة نفسيا، أثقلته الضغوط وفقدانه للشغف، حتى قرر أن ينسحب بهدوء.

أقارب المتوفى أشاروا إلى معاناته من اكتئاب في الفترة الأخيرة، دون أن يتوقع أحد أن النهاية ستكون بهذا الشكل الموجع.

انتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثمان، لم تشتبه في وجود أي شبهة جنائية، وصرحت بدفنه بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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