قرارات عاجلة في حادث العثور على جثة سوداني داخل شقته بالدقي

أمرت نيابة شمال الجيزة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سوداني الجنسية عثر عليها داخل شقة بمنطقة الدقي لحل لغز الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وانتقلت النيابة لموقع الحادث لإجراء المعاينة للحادث، ورفع البصمات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

العثور علي جثة احد الاشخاص داخل شقته بالدقي



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بمنطقة الدقي.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتي بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة ولمعرفة اسبابها ولضبط الجاني.

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