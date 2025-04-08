حملات مكثفة بمدينة السنطة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة السنطة، برئاسة الدكتورة منى صالح، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للمدينة.

وقد شملت الحملة عدة مناطق داخل مدينة السنطة حيث تم رفع المخلفات والتصدي للإشغالات الثابتة والمتحركة، والتي كانت تعرقل حركة السيارات والمشاة، ما أسهم في تيسير المرور وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع عربات الباعة الجائلين، والمقاهي المخالفة، فضلًا عن إزالة كافة التعديات على حرم الطريق، في إطار الحرص على تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام.

وأكدت رئيس مدينة السنطة على استمرار الحملات الميدانية بشكل يومي، تنفيذًا لتعليمات محافظ الغربية، لمنع عودة المخالفات والإشغالات التي تعيق حركة المرور، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.



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