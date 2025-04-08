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الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الامير هاري،فيتو
الامير هاري،فيتو

 طالب الامير هاري  باستعادة حراسته الأمنية الشخصية في بريطانيا بريطانيا، وقرر الطعن أمام محكمة الاستئناف في لندن على قرار سحب الحماية المخصصة له.

وفقد هاري، الذي يحمل ألقابا من بينها دوق ساسكس، الحماية التي كانت تمولها الحكومة في فبراير 2020 بعدما تنحى عن دوره كعضو عامل في العائلة المالكة وانتقل إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يطعن محامي الأمير هاري ضد حكم محكمة أدنى درجة، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف في لندن.

وكانت المحكمة العليا في لندن قضت العام الماضي، بأن قرار لجنة حكومية بتوفير حماية مخصصة لهاري عند الحاجة لم يكن غير قانوني أو غير منطقي أو غير مبرر.

وكان هاري ادعى أنه وعائلته معرضون للخطر، عند زيارتهم لوطنه بسبب العداء الموجه إليه ولزوجته، دوقة ساسكس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الملاحقة المستمرة من قبل وسائل الإعلام.

وخالف هاري، البالغ من العمر 40 عاما، والابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، أعراف العائلة المالكة بمقاضاة الحكومة وصحف شعبية.

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العائلة المالكة المحكمة العليا في لندن بريطانيا تشارلز الثالث دوقة ساسكس

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