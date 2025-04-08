هدف أرسنال الوحيد في مرمى ريال مدريد بتوقيع تيري هنري (فيديو)

تعد مباراة الليلة بين أرسنال وريال مدريد هي الثالثة بينهما في المنافسات الأوروبية، بعد لقائهما في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2005-2006.

المواجهة الأولى، فاز بها أرسنال في مباراة الذهاب خارج أرضه أمام ريال مدريد بنتيجة 1-0 أحرزه الفرنسي تيري هنري.

وتعادل الفريقان سلبيًا في مباراة الإياب على ملعب هايبري، ليتأهل آرسنال بمجموع 1-0.

هدف تيري هنري في مرمى ريال مدريد

ويستضيف أرسنال اليوم الثلاثاء نظيره ريال مدريد على ملعب الإمارات ضمن مباريات الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذات يوم كان تيري هنري سيد المهاجمين على وجه هذا الكوكب..



pic.twitter.com/ZyH80DjsQs — احمد عسيري (@ahmadassiri1) April 8, 2025



موعد مباراة أرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة أرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال ضد ريال مدريد

تذاع مباراة أرسنال أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ضد أرسنال على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري.

كان ريال مدريد قد تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما تغلب بفضل ركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد، عقب التعادل بينهما بهدفين لمثليهما (نتيجة مباراتي الذهاب والإياب).

في حين أن آرسنال اكتسح آيندهوفن بتسعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الـ16، ليتأهل إلى ربع النهائي.

ويلتقي المتأهل من فريقي ريال مدريد وآرسنال مع المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في مرحلة نصف النهائي.

حكام مباراة أرسنال وريال مدريد

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الحكم البوسني عرفان بيليتو لإدارة مباراة آرسنال وريال مدريد،على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويعاون بيليتو كل من: سيناد إبريسيمبيجوفيتش ودافور بيلجو كمساعدين، وميلوش جيجوفيتش حكمًا رابعًا، فيما يقود دانكيرت مهمة تقنية الفيديو، ويعاونه كريستيان دينجيرت.

وسبق للحكم البوسني أن أدار مباراة لريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، وكانت أمام لابيزيج الألماني، في ذهاب دور الـ 16 لموسم 2023/2024، وانتهت بفوز الميرينجي (1-0).



كما أدار الحكم، البالغ من العمر 40 عامًا، مباراتين للجانرز في الدوري الأوروبي، خلال موسمي 2020-2021 و2022-2023، وفي كلتا المناسبتين فاز الفريق اللندني.

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