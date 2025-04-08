في اليوم العالمي لهم.. حكايات الغجر في السينما المصرية

مع انتشار قبائل الغجر فى جميع البلاد وغرابة عاداتهم وتقاليدهم اتجه الكتاب والشعراء الى الكتابة عنهم ومعالجة مشاكلهم وقضاياهم من خلال قصة أو فيلم ومع الاحتفال باليوم العالمى للغجر اليوم 8 إبريل نستعرض بعض الأفلام المصرية التى تناولت الغجر وقضاياهم إلا أن هذه القصص والأفلام لم تقدم العالم السرى الحقيقى للغجر الذين لا يبيحون بكل أسرارهم بسهولة.



كانت البداية عام 1927 وفيلم (سعاد الغجرية) وهو فيلم صامت للمخرج جاك شولتز، بطولة فردوس حسن وعبد العزيز خليل وأمينة رزق، ويحكى قصة سعاد التى يخطفها الغجر فى آسيا الصغرى، ويتم إحضارها لمصر وتتربى فى قبيلتهم وتلتحق معهم فى سيرك جوال، ثم تصبح بعد ذلك مطمعا للرجال، أحدهم فنان تشكيلى غايته أن يرسمها فى واحدة من لوحاته، والاّخر عمدة يطمح للارتباط بها.

مدينة الغجر أول افلام محمد عبد الجواد

من ااوائل هذه الافلام فيلم " مدينة الغجر " خراج محمد عبد الجواد فى اول افلامه السينمائية عام 1945 بطولة انور وجدى وفاطمة رشدى وزينب صدقى ومحمود المليجى كتب قصته بديع خيرى ويدور حول معاناة الغجر وحياتهم القائمة على التنقل والترحال من التمييز والعنصرية ، ويحكى قصة شاب يعطف على الفقراء، وتعترض خطيبته على هذا السلوك، وتقوده الأحداث للتعرف على فتاة غجرية يجدها الأقرب لمشاعره وافكاره ويقرر الارتباط بها.

كوكا فى وهيبة ملكة الغجر



وفى عام 1951 قدم المخرج نيازى مصطفى فيلم (وهيبة ملكة الغجر) بطولة كوكا وعبد العزيز محمود المليجى ويدور حول خطف الغجر لطفلة انتقاما من والدها الذى طردهم من أرضه التى يقيمون بها، ويذهب ابن صاحب الأرض للبحث عن المخطوفة، ويعيش قصة حب مع فتاة غجرية تساهم بمساعدته فى البحث عنها.



وفى عام 1960 عرض فيلم "الغجرية " عن حياة الغجر بطولة هدى سلطان ويدور حول قصة طفلة يتم اختطافها من قِبَل الغجر، وتتربى معهم، وتتعلم أسلوب التحايل والسرقة وضرب الودع قصة واخراج السيد زيادة بطولة شكرى سرحان ومحمود المليجى وعبد السلام النابلسى.

رشدى اباظة وفايزة احمد فى فيلم تمر حنة



يعد فيلم "تمر حنة" من أكثر الأفلام شهرة لحياة الغجر خاصة أن الغجر يعرف عنهم إتقان الرقص والموسيقى، ويشتهرون بتقديم الموسيقى فى المنتزهات وفى ألعاب السيرك، فامت الفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف بدور الغجرية تمر حنة، التى تحافظ على الشرف والمبادئ وتقاوم الرغبة بالارتباط مع شاب من طبقة ثرية وتختار الغجرى ابن الطبقة التى تنتمى إليها.

شادية فى ذات الوجهين

من حياة الغجر عن قصة نجيب محفوظ قدمت الفنانة الراحلة شادية دور الغجرية فى فيلم “ ذات الوجهين ” مع الفنان عزت العلايلى عام 1973 من اخراج حسام الدين مصطفى وفيه يقدم قصة سيدة تعيش حياة هادئة مع زوجها واولادها لكنها تصاب بالانفصام فى الشخصية وتهوى حياة الغجر.

سعاد حسنى فى دور شفيقة

أما شخصية (شفيقة الغجرية) كانت من أصعب الأدوار التى أدتها الفنانة سعاد حسنى بفيلم (شفيقة ومتولى) مع الفنان أحمد زكى، وعبرت من خلالها عن الظلم والتمييز الذى تعانيه المرأة فى مجتمعات تسودها عادات وتقاليد قاسية.



قدمت أيضا الفنانة فيفى عبده دور المرأة الغجرية مع محيى إسماعيل فيلم عام 1996 بعنوان "الغجر"، وتناول ذلك قبائل الغجر التى يتزعمها الضبع، ويعيش أفرادها على أطراف المدينة، وتقوم بأنشطة غير قانونية كالسرقة والخطف، والتى تنتمى إليها بدارة التى تحاول الانسلاخ عن قبيلتها، خاصة مع محاولة أهلها لتزويجها من ابن عمها رياض مسعد، وفى ذات الوقت تدور وقائع صراع للقوى على زعامة القبيلة بين قدورة والضبع.



كتب الاديب يحيى الطاهر عبد الله روايته " الطوق والاسورة " التى تقدم فصولا عن عالم الغجر الذين يعملون بالحدادة فكان الكاتب الوحيد الذى قدم صورة الغجرى الذى عرفه اهل الصعيد خاصة فى منطقة الاقصر حيث تجمع الغجر من فئة "الحلب " قدم المخرج خيرى بشارة قصة الطوق والاسورة فى فيلم روائى بطولة شريهان وعزت العلايلى واحمد عبد العزيز عام 1986 وتدور حول قضايا الشرف والغربة.

عصابات الغجر مع سمير سيف



يعد فيلم “ المولد” عن حياة الغجر بطولة الزعيم عادل إمام والنجمة يسرا، وتدور أحداث الفيلم حول خطف طفل صغير من والدته في زحام المولد، ويأخذه إلى بيته ويطلق عليه اسم "إبراهيم"، وهي الشخصية التي جسدها عادل إمام، فينشأ إبراهيم في بيئة كلها إجرام ويتعامل مع عصابات ويكبر معها ويحاربها لكنه يحمل بداخله شىء مختلف، الفيلم إخراج سمير سيف، وتأليف محمد جلال عبد القوي.

الكاتعة الغجرية فى فيلم العفاريت



أما فيلم العفاريت الذى قام ببطولته عمرو دياب ومديحة كام عام 1990 من اخراج حسام الدين مصطفى وتدور احداثه حول عصابة الكاتعة التي الغجرية التى تخطف الاطفال وتعلمهم التسول والسرقة وتدور احداث الفيلم فى اطار استعراضى من الرقص والغناء.

عبلة كامل فى عودة الندلة

وأخيرا فيلم " عودة النذلة " اخرجه سعيد حامد عام 2006 بطولة عبلة كامل وعزت أبو عوف، غادة عبد الرازق وماجدة الخطيب، يظهر الفيلم حياة الغجر المعاصرة في مصر الآن، شهد الفيلم أغنية الصبر طيب للفنانة عبلة كامل والتي أوضحت قمة الحياة الغجرية التي تعيشها فئات الغجر في مصر الآن.

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