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ثقافة وفنون

إيرادات الإثنين، فيلم الصفا ثانوية بنات يحقق 281 ألف جنيه

فيلم الصفا الثانوية
فيلم الصفا الثانوية بنات، فيتو

يعرض حاليا  فيلم الصفا الثانوية بنات، في دور العرض السينمائي ضمن منافسات أفلام عيد الفطر لعام 2025.

إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات 

وحقق فيلم الصفا الثانوية بنات إيرادات 281 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الإثنين.

وكان المخرج عمرو صلاح كشف لـ “فيتو”، كواليس تقديمه فيلما سينمائيا جديدا ليندرج ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة على ربيع وبمشاركة “محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد”

وقال مخرج الفيلم فى تصريح خاص: تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب، وحاولنا تقديم فيلم كوميدى على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك.

وتدور أحداث “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعى كوميدى، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مدرس صعيدى فى مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها فى إطار كوميديا ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامى.

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