الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ملفات وحوارات

في اليوم العالمي للغجر.. حكايات شعب الرومان.. البابا يوحنا بولس الثاني يوصي أتباعه بحُسن معاملتهم.. عددهم 12 مليون نسمة.. وهذه قصة نزوحهم إلى مصر وعلاقتهم بالريس متقال

مجموعات الغجر الرحل
مجموعات الغجر الرحل فى العالم

 أقرت منظمة الأمم المتحدة الثامن من أبريل من كل عام يوما عالميا لـ الغجر،  مع إقرار علما يعبر عن فئة الغجر في العالم يحمل اللونين الأزرق والأخضر ويتوسطه رمزًا لعجلة باللون الأحمر، ونشيدا وطنيا عن الغجر وأطلق عليهم اسم شعب الرومان.


وقد تحدد اليوم العالمي لـ الغجر بناء على اقتراح من المنظمة الدولية "اتحاد رومانو للغجر" هذه المنظمة التي تكونت بعد انعقاد أول مؤتمر دولى للغجر عام  1971 بمدينة  تشيلسفيد قرب لندن لبحث مطالبهم وحمايتهم كأقليات متفرقة فى 15 دولة في العالم، وقد بدأ الإعلان عن هذا اليوم رسميا في عام 1990 في مدينة سيروك ببولندا.

تعزيز حقوق الإنسان الغجري 


وكرد فعل لتخصيص يوما عالميا للغجر طالب البابا يوحنا بولس الثاني أتباعه بحسن معاملة الغجر ومعاملتهم بالرحمة والاحترام، والتعايش مع الغجر في تسامح، كما طالب المجلس الأوروبي عام 2006 بتعزيز حقوق شعب الغجر في جميع أنحاء أوروبا، وفى 2009 أعلنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون التزام الولايات المتحدة حماية وتعزيز حقوق الإنسان الغجري في جميع أنحاء العالم.

مجموعات الغجر الرحل 
مجموعات الغجر الرحل 


يطلق اسم الغجر على مجموعة من الأفراد لا أصل لهم تربطهم عادات وتقاليد معينة، وهم ليسوا اتباع ديانة بل ينتمون إلى عرق يختلف عن العرق الموجود بالبلد التي يرتحلون إليها، وقيل إن أساسهم من الهند إلا أنهم ظهروا لأول مرة في إنجلترا ولهم مسميات عدة مثل الحلب والنور والهنجرانية، ويعتبر أحمد فارس الشدياق المتوفى عام 1887 هو أول من أشار إليهم فى كتابه "سر الليالى إلى الغجر".

من جميع الديانات 


 الغجر هم شعب كانت هجرتهم الأولى من الهند، ثم انقسموا إلى جماعات، واتخذوا من الترحال مصيرًا لهم، وانتشروا فى كل بقاع الأرض، مؤمنين أن كل الأرض هى وطنهم، كما انقسم الغجر فى دياناتهم حيث أصبح جزء منهم مسلمون كما فى البوسنة والهرسك، بينما جزء آخر تبعوا مذهب الأرثوذكس في صربيا والجبل الأسود، كما أصبح معظم الغجر في أوروبا الغربية رومان كاثوليك.


وتقول التوراة: إن الغجر جاءوا من نسل قابيل ابن آدم عليه السلام واعتبرتهم الفئة الملعونة بعد قتل قابيل لأخيه هابيل لأن آدم دعا على قابيل وذريته بالتشتت في الأرض. 
 

الغجرية التى تعيش فى الصحراء 
الغجرية التى تعيش فى الصحراء 

ويقدر العدد الكلى للغجر بحوالى 12 ملايين شخص، يتوزعون في أنحاء مختلفة من العالم، في حين يعيش 6 ملايين منهم في دول الاتحاد الأوروبي، يتركزون بشكل كبير في بلغاريا التي يشكلون 9.9% من تعداد سكانها، وغجر الدومر ويبلغ عددهم 2 مليون ونصف يعيش معظمهم فى سوريا والأردن ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وإيران والهند وتركيا وأفغانستان القوقاز وروسيا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا طبقا للتقديرات الإحصائية التي نشرها مركز بحوث الغجر المعنى بغجر الشرق الأوسط وافريقيا وهى قائمة على تقديرات الغجر أنفسهم وعلى الإحصاء السكانى لكل بلد، إلا أنه في النهاية لا توجد إحصاءات حقيقية لعدد الغجر في العالم. 

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والغجر هم أناس عاداتهم غريبة، تقوم حياتهم على التنقل والترحال ولهم ثقافة وتقاليد متشابهة، وقد تفرقت لغة الغجر بتفرقهم وتأثرهم بلغات القوميات المتعددة التى عاشوا وسطها، ولكن هناك محاولات فى الزمن الحالى لتدوينها، وكان الغجر يمتهنون الرعى والصيد إضافة إلى خبرتهم فى الحيوانات والمعرفة التقليدية بطب الأعشاب. 

كما يشتهر الغجر فى الدول الأوروبية بأعمال السرقة والاحتيال والتي غالبا ما تتسبب باضطهادهم من قبل الشعوب الأخرى.

الغجر فى اوروبا الشرقية 
الغجر فى اوروبا الشرقية 

وقد تعرض الغجر على مدى سنوات بعيدة لممارسات عدوانية من الشعوب المستقرة على مر التاريخ، وتمثلت الاعتداءات عليهم في الترحيل القسري وعدم الاعتراف بهم كمواطنين في البلدان التي يقيمون فيها، حيث تم ترحيلهم من مناطق عديدة في أوروبا، ووصل الأمر إلى درجة القتل.
 

لا إحصاءات دقيقة للغجر 


ويقدر العدد الكلي للغجر بحوالي 56 مليون شخص يقطن نحو عشرة ملايين منهم في أوروبا، وخمسة ملايين في الشرق الأوسط، ومنهم غجر الدومر ويبلغ عددهم 2 مليون ونصف يعيش معظمهم فى سوريا والأردن ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وإيران والهند وتركيا وأفغانستان القوقاز وروسيا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا طبقا للتقديرات الإحصائية التي نشرها مركز بحوث الغجر المعنى بغجر الشرق الأوسط وأفريقيا وهى قائمة على تقديرات الغجر انفسهم وعلى الإحصاء السكانى لكل بلد، إلا انه في النهاية لاتوجد إحصاءات حقيقية لعدد الغجر في العالم.

حوش الغجر بسور مجرى العيون 

وتذكر بعض الدراسات أن "الغجر" الموجودين فى مصر نزحوا إليها من أوروبا الشرقية، وقال آخرون من الهند، وقدموا إلى مصر في عهد محمد على مع سرقة القوافل في الصحراء ثم انتشروا في قرى مصر وصحاريها مثل حي غبريال بالإسكندرية وقرية طهواى بالدقهلية وكفر الغجر بالشرقية وحوش الغجر بسور مجرى العيون وقرية سنباط والمقطم وأبو النمرس ومنشية ناصر، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد الغجر فى مصر.

متقال وخضرة خضر أشهرهم

وعن عاداتهم قال الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي الراحل: إن أسماء الغجر متعددة ومنها النور، والحلب، والهنجرانية، والتتر، والمساليب، وتسمى المرأة الغجرية الكوديانة التي تقوم بالعمل خارج البيت ويجلس الرجل لتربية الأبناء، وهم لايتزوجون من خارجهم ويرتفع مهر الغجرية نظرا لقدرتها الفائقة على الكسب بالرقص والسرقة وفتح المندل وتتميز حياة الغجر بالرقص والغناء وهم يسمون الغوازي إلى جانب براعتهم في ألعاب السيرك مع الحيوانات وخرج منهم عائلة الحلو، إلى جانب العزف على الربابة والمزمار ومنهم نجوما برعوا في الغناء منهم الريس متقال وخضرة محمد خضر. 

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