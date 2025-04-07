في اليوم العالمي للصحة، وفاة نصف مليون مولود سنويا 80% منهم في 6 دول بشرق المتوسط

تحيي منظمة الصحة العالمية في 7 إبريل سنويا اليوم العالمي للصحة لحث الدول والحكومات علي تقديم مزيد من الرعاية الصحية للمواطنين.

يوم الصحة العالمي لعام 2025

وقال الدكتور هامريش أسموس، القائم بأعمال مدير قسم صحة السكان بإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية أن يوم الصحة العالمي الذي يوافق الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948 وهذا اليوم يلفت الانتباه كل عام إلى أحد الموضوعات الصحية التي تثير قلق الناس في جميع أنحاء العالم.

وأشار الى أنه يركز موضوع هذا العام «بدايةٌ صحيةٌ لمستقبلٍ واعد» على تحسين صحة الأمهات والولدان وبقائهم على قيد الحياة.

ويأتي يوم الصحة العالمي هذا العام في لحظة حاسمة، ويهدف إلى مساعدة البلدان على استعادة ما فاتها من تقدم، على الرغم من التحديات التي تواجهها جميع الأطرف المعنية الفاعلة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية ومع ذلك، ينبغي ألا يمنعنا أي شيء من مواصلة جهود التركيز على تعزيز صحة النساء والأطفال على الصعيد العالمي.

وأشار أنه لا يزال الإقليم يعاني من حالات طوارئ حادة ومديدة ناجمة عن الصراعات، بالإضافة إلى الأخطار الطبيعية والفاشيات.

كما أن تراجع المساعدة الإنمائية والإنسانية يهدد شريان حياة بالغ الأهمية لملايين البشر، إلا أنه يُمثّل أيضًا فرصةً لزيادة الدعم والتعاون من أجل الصحة العالمية.

أكد ضرورة اغتنام كل فرصة ممكنة لمساعدة كل امرأة وكل طفل، ليس فقط من أجل البقاء على قيد الحياة، بل من أجل النمو والتطور وتحقيق مستقبلٍ مزدهرٍ أيضًا. فالأمهات والأطفال الأصحاء ركيزتان أساسيتان من ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية السلمية.

أوضح أنه على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن حوالي 300,000 امرأة يفقدن حياتهن بسبب الحمل أو الولادة كل عام؛ ويموت أكثر من مليوني طفل في الشهر الأول من حياتهم، بالإضافة إلى مليوني طفل آخر يولدون موتى ويمثل ذلك حالة وفاة واحدة تقريبًا يمكن تجنبها كل 7 ثوانٍ لأسباب يمكن الوقاية منها إلى حد كبير.

وأكد انه بينما تقع وفيات الأمهات والمواليد في جميع البلدان، فإن الغالبية العظمى منها تقع في البلدان الأشد فقرًا والبلدان التي تواجه نزاعات وأزمات أخرى وعندما تغلق مرافق الرعاية الصحية، أو تتعرض للهجوم، أو تتعذر طرق الوصول إليها، أو تتعطل الإمدادات، تواجه الحوامل والرُّضَّع - الذين يحتاجون إلى الحصول على الخدمات الصحية بانتظام - مخاطر شديدة تهدد حياتهم.

ويعاني إقليم شرق المتوسط من أوجه تنوع شديد فيما يتعلق بوفيات الأمهات والمواليد وحالات المراضة.

وفيات الأمهات إلى أكثر من 600 وفاة وتنخفض إلى أقل من 10 وفيات

وترتفع وفيات الأمهات إلى أكثر من 600 وفاة وتنخفض إلى أقل من 10 وفيات لكل 100,000 ولادة حية بين مختلف بلدان الإقليم.

وعلاوة على ذلك، يموت ما يقرب من نصف مليون مولود كل عام في إقليمنا، ويتركز أكثر من 80% من هذه الوفيات في ستة بلدان فقط.

وتابع حديثه أنه على غرار وفيات الأمهات، ثمة تفاوت آخرٌ كبيرٌ إذ تتراوح معدلات وفيات الأطفال الحديثي الولادة بين 38 حالة وفاة لكل 1,000 ولادة حية في البلدان ذات المعدلات الأعلى، وحالتَي وفاة فقط لكل 1,000 ولادة حية في البلدان ذات المعدلات الأدنى.

واشار ان يوم الصحة العالمي هذا العام ليس حدثًا يُحتَفَل به في يوم واحد، بل هو حملة على مدار العام حتى عام 2026، ونحن نحثُّ الحكومات والجهات المانحة والمجتمع الصحي على الاستثمار في تدخلات أثبتت فعاليتها وأثرها الكبير، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الجودة الشاملة لرعاية الأمهات والمواليد.

وتشمل هذه التدخلات الخدمات المتعلقة بالحمل للكشف عن المضاعفات، والرعاية الطارئة المنقذة للأرواح، فضلًا عن الرعاية الخاصة للأطفال صغار الحجم والمُبتَسَرين.



ويلزم أن تمنحَ النُظُمُ الصحيةُ في كل مكان الأولويةَ للقضايا الصحية الأساسية التي تؤثر على صحة الأمهات والمواليد. ولا تقتصر هذه العوامل على المضاعفات المباشرة للولادة، بل تشمل أيضًا حالات الصحة النفسية، وسوء التغذية (ومنها نقص التغذية والتغذية المفرطة، فضلًا عن أشكال العوز التغذوي)، وزيادة عبء الأمراض غير السارية.

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