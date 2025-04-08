كاردي بي توقع عقدًا مع شركة Live Nation وتخطط للقيام بجولة غنائية

كاردي بي ، أعلنت مغنية الراب الأمريكية، كاردي بي، أنها وقعت عقدًا مع شركة الترفية Live Nation، في فبراير الماضي، وتخطط للقيام بجولة غنائية خلال الأشهر القادمة، لاستعاده نشاطها الفني، بعد شهور من ولادة طفلها الثالث.

كاردي بي وأوفست يرزقان بالطفل الثالث

وأعلنت المغنية، كاردي بي، ولادة طفلها الثالث، من زوجها أوفست، في السابع من سبتمبر ٢٠٢٤، عبر الصورة التي نشرتها علي حسابها في "إنستجرام" بتعليقٍ جاء فيه: أجمل شيءٍ صغير.

وكشفت مغنية الراب الأمريكية أنها أنجبت فتاة، وذلك من خلال الملابس ذات اللون الوردي التي كانت ترتديها الطفلة.

أوفست يتهم زوجته كاردي بي بخيانته في بث مباشر

فيما اتهم مغني الراب الأسمر، أوفست، زوجته وأم أطفاله الثلاث، المغنية كادي بي، بخيانته، في بث مباشر، عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب أوفست، تعليقا، على البث، طلب منها أن تخبره بالحقيقة بشأن خيانتها له أثناء الحمل في طفلهما الثالث.

فيما تحدثت كاردي بي، في البث المباشر، عن تهديد أوفست لها، بأخذ الهدايا التي اشتراها لها وبدء حرب قضائية؛ لأنها بدأت تتخلص منه وتطلب الطلاق.

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