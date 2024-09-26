أوفست يتهم زوجته كاردي بي بخيانته في بث مباشر

كاردي بي ، اتهم مغني الراب الأسمر، أوفست، زوجته وأم أطفاله الثلاث، المغنية كادي بي، بخيانته، في بث مباشر، عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب أوفست، تعليقا، على البث، طلب منها أن تخبره بالحقيقة بشأن خيانتها له أثناء الحمل في طفلهما الثالث.

فيما تحدثت كاردي بي، في البث المباشر، عن تهديد أوفست لها، بأخذ الهدايا التي اشتراها لها وبدء حرب قضائية؛ لأنها بدأت تتخلص منه وتطلب الطلاق.

كاردي بي وأوفست يرزقان بالطفل الثالث

وأعلنت المغنية، كاردي بي، ولادة طفلها الثالث، من زوجها أوفست، في السابع من سبتمبر ٢٠٢٤، عبر الصورة التي نشرتها علي حسابها في "إنستجرام" بتعليقٍ جاء فيه: أجمل شيءٍ صغير.

وكشفت مغنية الراب الأمريكية أنها أنجبت فتاة، وذلك من خلال الملابس ذات اللون الوردي التي كانت ترتديها الطفلة.