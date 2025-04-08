الشابو يتسبب في المشدد 6 سنوات لعصابة ترويج المخدرات في المطرية

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار على محاكمة تشكيل عصابي متهم بحيازة جوهر الشابو المخدر وسلاح ناري وذخيرة من ذات العيار بمنطقة المطرية وقضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.



بداية الواقعة بمعلومة سرية وردت الي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 اشخاص باتجارهم في مخدر الشابو وترويجه علي عملائهم بدائرة قسم شرطة المطرية



علي الفور شكلت ادارة مكافحة المخدرات فريق بحث وتحري بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ونجحوا في التوصل الي المتهمين وتحديدهم



عقب تقنين الاجراءات القانونية تحركت قوة امنية من مباحث قسم شرطة المطرية الي حيث يتواجد المتهمين وبعد مراقبتهم واكتشاف نشاطهم الاجرامني تم مداهمتهم والقبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الشابو وزنت حوالى 900جرام و4 هواتف محمولة وسلاح ناري وذخيرة لذات العيار



بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم والسلاح للدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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