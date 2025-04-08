الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الشابو يتسبب في المشدد 6 سنوات لعصابة ترويج المخدرات في المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أسدلت  محكمة جنايات القاهرة، الستار على محاكمة تشكيل عصابي متهم بحيازة جوهر الشابو  المخدر وسلاح ناري وذخيرة من ذات العيار بمنطقة المطرية وقضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.


بداية الواقعة بمعلومة سرية وردت الي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 اشخاص باتجارهم في مخدر الشابو وترويجه علي عملائهم بدائرة قسم شرطة المطرية


علي الفور شكلت ادارة مكافحة المخدرات فريق بحث وتحري بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ونجحوا في التوصل الي المتهمين وتحديدهم 


عقب تقنين الاجراءات القانونية تحركت قوة امنية من مباحث قسم شرطة المطرية الي حيث يتواجد المتهمين وبعد مراقبتهم واكتشاف نشاطهم الاجرامني تم مداهمتهم والقبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الشابو وزنت حوالى 900جرام و4 هواتف محمولة وسلاح ناري وذخيرة لذات العيار


بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم والسلاح للدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة جوهر الشابو المخدر قسم شرطة المطرية إدارة مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

مواد متعلقة

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة 100 ألف قرص مخدر ببولاق الدكرور

حبس 4 عاطلين بتهمة حيازة 100 ألف قرص مخدر ببولاق الدكرور

استعجال تحريات المباحث لتشكيل عصابي بتهمة جلب مخدر الآيس

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

قرار مفاجئ من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي بساعات

السيسي وماكرون يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

مصدر بالأهلي: زيزو سيكون نجم الحملات الإعلانية في الموسم الجديد

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

زيارة تاريخية، السيسي وماكرون يصلان العريش بعد قليل

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

منوعات

المزيد

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

لحظة التحام "سويوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

المزيد
الجريدة الرسمية