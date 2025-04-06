أسعار الذهب اليوم الأحد في عمان 6-4-2025

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم الأحد في عمان وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 6-4-2025 في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 37 ريالا عمانيا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 33 ريالا عمانيا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 32 ريالا عمانيا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 28 ريالا عمانيا.

أسعار الذهب العالمية في البورصة

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة الماضية، وتتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بسبب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الطلب على المعدن النفيس الذي عادة ما يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3109.95 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش. فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3129.60 دولار.

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