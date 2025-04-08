نائب وزير التعليم: تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية جريمة ضد الإنسانية

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، أن تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية من أكبر الجرائم ضد الإنسانية.

مؤتمر التعليم في مناطق الصراع



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السابع.. "التعليم فى مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية فى الدول العربية"، والذى تنظمه "الدولية للتربية" Education International التى تضم فى عضويتها 180 دولة.

المؤتمر الدولى السابع للتعليم

رحب الدكتور أيمن بهاء الدين كلمته بنقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي، وموغوين مالوليكي رئيس المنظمة الدولية للتربية (جنوب إفريقيا) وديفيد إدوارد الأمين العام للمنظمة الدولية للتربية (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومنال حديفة رئيسة البنية عبر الإقليمية بمنظمة الدولية للتربية.



بدأ نائب وزير التربية والتعليم كلمته بأبيات شعرية مقتبسة من أمير الشعراء أحمد شوقي والتي تعبر عن مكانة المعلم، قائلًا أبدأ كلمتي بأبيات أمير الشعراء

قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا

كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا

أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي

يَبني وَيُنشِئُ أَنفُسًا وَعُقولا

سُبحانَكَ اللَهُمَّ خَيرَ مُعَلِّمٍ

عَلَّمتَ بِالقَلَمِ القُرونَ الأولى

أَخرَجتَ هَذا العَقلَ مِن ظُلُماتِهِ

وَهَدَيتَهُ النورَ المُبينَ سَبيلا

وقال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم..

بداية - إنه لمن دواعي سروري أن أشارك معكم اليوم في أعمال المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للتعليم، الذي يقام تحت عنوان: التعليم في ظل النزاع: التحديات والفرص في المنطقة العربية".

في ظل تزايد الأزمات والحروب في منطقتنا العربية، وخاصة على أرض فلسطين الحبيبة، وازدياد أعداد الأطفال والطلاب المحرومين من التعليم، تبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يناقش عدة قضايا محورية يأتي على رأسها قضية الوصول إلى التعليم في مناطق النزاعات، واستراتيجيات التغلب عليها.

وتابع: مما لا شك فيه أن التعليم يُشكل في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة أحد أكثر القضايا إلحاحا على الصعيدين الإنساني والتنموي، حيث يتأثر ملايين الأطفال والشباب بعدم قدرتهم على الوصول إلى فرص التعليم الأمن والجيد، حيث يُحرم فيها الطفل من أبسط حقوقه، وهو حقه في التعليم.

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