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منطقة الإسكندرية تستضيف البرنامج التدريبي لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

استضافت منطقة الإسكندرية الأزهرية البرنامج التدريبي لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية ومساعديهم بمركز الخدمة والنشاط بميامي، ضمن استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

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حيث يشارك في هذا البرنامج المرشحون من قبل المناطق الأزهرية الذين وقع عليهم الاختيار ضمن المقابلات التي أجريت لهذا الغرض. 
 واستهل البرنامج  الشيخ أيمن عبدالغني،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الذي، ألقى أولى محاضرات البرنامج وتحدث فيها عن أهمية إدارة اللجنة، وكيفية التعامل مع المواقف، وبعض التحديات التي قد تواجه رؤساء اللجان ومساعديهم، ووضع حلول سريعة وناجحة لمثل هذه المواقف.

كما تحدث عن أهمية دور المساعدين الثقافيين، حيث إن المكاتبات والمستندات الرسمية التي تكون بين لجنة النظام والمراقبة تكون من صميم اختصاصاتهم، ويراعي فيها الدقة والتركيز.
 جدير بالذكر أن هذا البرنامج هو باكورة مجموعة من اللقاءات التدريبية التي سوف تستمر في الفترة من ٨ أبريل ٢٠٢٥ وحتى ٢٤ من نفس الشهر، لتشمل جميع المرشحين على مستوى المناطق الأزهرية، وتهدف هذه البرامج إلى صقل مهارات المرشحين لإدارة لجان الثانوية وإعداد قيادات جديدة لهذا الغرض يمكن الاعتماد عليهم مستقبلا بعد تدريبهم على تطوير مهاراتهم.

كان في استقبال  رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، وعادل قطب مدير عام التدريب وتنمية المهارات.

وصرح الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، أن منطقة الإسكندرية شرفت بقدوم فضيلة رئيس القطاع وسعادة الاستاذ عادل قطب مدير عام التدريب وتنمية المهارات.

كما صرح بأن المنطقة في استعداد تام لاستقبال هذه البرامج التدريبية التي تعكس الجهود المبذولة من مشيخة الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهرية للارتقاء بالعملية التعليمية

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