الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس صرف صحي الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير عدد من محطات الرفع

رئيس صرف صحي الإسكندرية
رئيس صرف صحي الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير عدد من محطات الرفع

أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة الحالة الفنية وأعمال رفع الكفاءة في عدد من محطات الرفع بمنطقة المنتزه ثان.

 

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شملت الجولة تفقد المحطات التالية؛ محطة رفع أبو قير الجديدة والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 38,880 متر مكعب يوميًا، ومحطة رفع المعمورة البلد والتي تعمل بطاقة تصميمية تصل إلى 72,500 متر مكعب يوميًا، ومحطة رفع البرنس بحري والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 12,960 متر مكعب يوميًا، ومحطة رفع الرأس السوداء والتي تعمل بطاقة تصميمية تصل إلى 360,000 متر مكعب يوميًا.

شدد رئيس الشركة خلال جولته على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة والتطهير، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في تنفيذ المشروعات، وإطالة عمر المحطات، كما شدد على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على متابعة الحالة الفنية للمحطات والتأكد من جاهزيتها.

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اللواء محمود نافع شركة الصرف الصحي بالاسكندرية المنتزه ثان

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