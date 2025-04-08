الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

التصريح بدفن أشلاء جثة مقاول التجمع

اسعاف
اسعاف

صرحت  نيابة القاهرة الجديدة، بدفن أشلاء جثة مقاول قام عاطلان بقتله وتقطيع جثته بمنطقة التجمع الأول، وذلك بعد انتهاء تقرير الطب الشرعي. 

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين مقيمين بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، لاكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته، قام على أثرها بالاستعانة بالمتهم الآخر والتوجه لمحل إقامة المجنى عليه والتعدى عليه مما أودى بحياته.

وتمكن رجال الشرطة، من ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة؛ وذلك  فى أقل من 24 ساعة من ارتكاب الجريمة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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اتخاذ الإجراءات القانونية الطب الشرعي بمنطقة التجمع محافظة القاهرة نيابة القاهرة الجديدة منطقة التجمع الأول

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