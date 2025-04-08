دار الكتب والوثائق تحتفل بالذكرى 155 لإنشائها

تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بمناسبة الاحتفاء بذكرى مرور 155 عاما على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية، في تمام الحادية عشر صباحا يوم الخميس المقبل في مقرها التاريخي بباب الخلق.

دار الكتب تحتفل بذكرى إنشائها

ويتحدث في الندوة كل من الدكتور أيمن فؤاد سيد رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ومدير دار الكتب الأسبق، الدكتور أحمد الشوكى وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، ورئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية الأسبق.

تقام الندوة في المقر التاريخي لدار الكتب المصرية بباب الخلق، حيث تم بناؤه خصيصا ليكون مقرا لدار الكتب المصرية وافتتح عام ١٩٠٤ بعد نقلها من سراي الأمير مصطفى فاضل بدرب الجماميز.

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