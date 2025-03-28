دار الكتب تعلن أسماء الفائزين في مسابقة "كل يوم سؤال" الرمضانية

أعلنت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، نتائج مسابقتها الرمضانية “كل يوم سؤال”، التي نظمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس.

شهدت المسابقة هذا العام مشاركة 361 طفلًا، بمتوسط 13 متسابقًا يوميًا، وأسفرت النتائج عن فوز 27 طفلًا على مدار 27 يومًا، يمثلون 13 محافظة من مختلف أنحاء مصر، منها 7 محافظات من الوجه البحري، و5 محافظات من الوجه القبلي، إضافة إلى محافظة جنوب سيناء. وهذا ما يعكس نجاح المسابقة عامًا بعد عام في تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وإتاحة فرص متساوية لجميع الأطفال المصريين.

وتوزع أغلب الفائزين بين محافظات: القاهرة، أسيوط، الإسكندرية، سوهاج، الأقصر، كفر الشيخ، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، الغربية، المنوفية، جنوب سيناء.

أسماء الفائزين في مسابقة "كل يوم سؤال"

وجاءت أسماء الفائزين هذا العام، وفق ترتيب أيام فوزهم، على النحو التالي:

لمار محمد يحيى محمود، ميار أيمن محمد معالي، كاندي أحمد محمد سعيد، حمزة أحمد الشيخ، جنى أحمد حسين عبد الله، أحمد حسن رجب محمد، منة رمضان متولي السيد، هنا عبد الحكيم محمد سراج الدين، يوسف أحمد جودة، مريم أحمد جودة، مريم أحمد علي صالح، عبد الله سيد متولي سيد، يوسف أحمد مصطفى علي، يوسف مصطفى علي صالح، هنا حسن رجب محمد، ليان كريم علي حسن، عمار إبراهيم عبد المنعم، إبراهيم محمد محمود عمر، كريم محمد عادل ميرغني، رضوان محمد رضوان، سلمى وائل سيد عبد المحسن، يحيى أحمد فؤاد، محمد حسن رجب محمد، مصطفى عبد المنعم عبد القادر حسن، تسنيم إيهاب سعد عبد الفتاح، مرابط عمرو عبد المحسن، فريدة وائل سيد عبد المحسن.

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