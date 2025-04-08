غدر الصحاب، حكاية سائق أوسيم ضحية القتل على يد صديقه وخطيبته ووالدتها

في أحد أحياء أوسيم الهادئة، كان مصطفى، شاب في مقتبل العمر، معروفا بين جيرانه بحسن خلقه واجتهاده في عمله كسائق ميكروباص، يخرج كل صباح باكرا ليكسب رزقه، ويعود في المساء محملا بتعب اليوم وابتسامة رضا.

مقتل مصطفى على يد صديقه

لكن في أحد الأيام، خرج مصطفى من منزله كعادته، ولم يعد، مرّت الساعات ثقيلة على أهله، خاصة شقيقه الذي لم يفارقه القلق، لكنه لم يتصور أبدا أن مصطفى الذي خرج منذ ساعات لن يعود أبدًا.

لم يمر وقت طويل حتى جاء البلاغ إلى قسم شرطة ثانِ أكتوبر: "جثة مجهولة الهوية بجوار الطريق الدائري الأوسطي، بها آثار سحجات واعتداء".

وبالفحص، تبين أنها جثة مصطفى، الصدمة كانت شديدة على عائلته، لكن الشرطة لم تتوقف، بدأت التحريات، وبدأت خيوط الجريمة تتكشف.

المفاجأة كانت قاسية، المتهم لم يكن غريبا، بل كان أقرب أصدقائه، الشخص الذي وثق فيه مصطفى، وكان يجلس معه ويشاركه الحديث والضحك، صديقه الذي خطط للجريمة البشعة بدافع الطمع، مستعينًا بخطيبته ووالدتها، اللتين شاركتاه في الجريمة.

كان الهدف واضحا وهو سرقة الميكروباص، مصدر رزق مصطفى الوحيد، خططوا لقتله والتخلص منه، ثم إخفاء السيارة وتغيير معالمها، لكن خطتهم فشلت، الميكروباص عثر عليه كما هو، والجريمة تم كشفها سريعا.

حين ألقت الشرطة القبض على المتهمين، لم ينكروا شيئًا، اعترفوا بتفاصيل الجريمة، وأقر المتهم بأنه استدرج صديقه بحجة لقاء، ثم اعتدى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بمشاركة من خطيبته ووالدتها.

أولى جلسات محاكمة المتهمين

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمين، وسط دعوات أهله ومحبيه بأن ينال القتلة جزاءهم العادل.

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