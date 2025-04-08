تفاصيل صادمة في مصرع طفلة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بالبدرشين

في واقعة مأساوية هزت قرية هادئة بمركز البدرشين جنوب الجيزة، لقيت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مصرعها، بعد أن دهسها أتوبيس مدرسي أمام منزلها، نتيجة إهمال جسيم من السائق والمشرفة المسؤولة عن الأطفال.

أنهت الطفلة يومها الدراسي كالمعتاد، واستقلت الأتوبيس التابع للمدرسة الخاصة التي تدرس بها، وعند وصولها إلى منزل أسرتها، توقفت المركبة، ونزلت الطفلة دون أن يرافقها أحد أو يتأكد من ابتعادها عن محيط الأتوبيس، قبل أن يتحرك السائق فجأة ويصدمها، لتسقط جثة هامدة في مشهد مأساوي أمام منزلها.

بلاغ وتحقيقات فورية

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة من مباحث البدرشين إلى موقع الواقعة، وتم إجراء المعاينة والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة. وأكدت التحريات الأولية أن السائق لم يتأكد من نزول الطفلة بسلام وابتعادها عن المركبة، كما لم تقم المشرفة المدرسية بدورها في متابعة خروجها.

تم القبض على السائق، والتحفظ على المشرفة لحين الانتهاء من التحقيقات، فيما نُقلت جثة الطفلة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وأمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة.

شهود عيان: الإهمال سبب الكارثة

قال أحد شهود العيان من أهالي المنطقة: "البنت نزلت من الأتوبيس لوحدها، ومفيش حد تابعها، والسواق تحرك بسرعة، ودهسها قبل ما تلحق تبعد، كانت لحظة صعبة جدًا على الكل، وخاصة والدتها اللي خرجت تصرخ لما شافت اللي حصل".

وأضاف آخر: "دي مش أول مرة نشوف إهمال زي كده من مشرفين الأتوبيسات، كتير بيبقوا مش منتبهين، واللي بيدفع التمن هما الأطفال الغلابة دول".

دعوات لمحاسبة وإصلاحات عاجلة

أثارت الواقعة موجة من الغضب بين أولياء الأمور وسكان المنطقة، الذين طالبوا بإجراء رقابة صارمة على منظومة النقل المدرسي، وإلزام السائقين والمشرفين باتباع إجراءات السلامة، وعلى رأسها التأكد من نزول الأطفال بشكل آمن ومرافقتهم حتى باب المنزل عند الضرورة.

وطالب البعض وزارة التربية والتعليم بإصدار لائحة إلزامية لكل المدارس الخاصة والحكومية تتضمن معايير واضحة لسلامة النقل المدرسي، وتكثيف الدورات التدريبية للمشرفين والسائقين على كيفية التعامل مع الأطفال، خاصة في مراحل التعليم المبكر.

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