محاولة خطف وتحرش، قصة تعرض أفريقي للضرب من أبناء بلده بسبب صديقته بعين شمس

تركوا بلادهم وأتوا الى مصر هربا من ويلات ما يلاقونه داخل بلدانهم ولكنهم انتهجوا سلوكا سيئا، ولم يقدروا النعمة التي بين أيديهم فراحوا يرتكبون جرائم، ولكن كانت العين الساهرة المصرية لهم بالمرصاد فمنعت جريمتهم وضبطتهم.



من واقع تحقيقات نيابة عين شمس فإن 5 اشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية يعيشون بأحد شوارع منطقة عين شمس حياة كريمة لا يضايقهم احد ولا يضيق عليهم شخص، إلا أنهم باتوا يضيقون علي انفسهم وبني جلدتهم فطاردوا شخصا يحمل نفس جنسيتهم يسير بصحبة فتاة ووجهوا له عبارات المضايقة.



لم يكتف المتهمون بعبارات المضايقة أو السلوك السيء بل راحوا يعتدون على هذا الشخص ويحاولون سحب الفتاة من بين يديه والتحرش بها وسط الشارع وأمام عينيه دون خجل فما كان منه إلا أن تدخل للزود عن شرف صديقته منهم، فلاقى منهم ما لم يكن متوقعا.



اعتدى المتهمون علي المجني عليه ضربا وطعنا في كل انحاء جسده فاصابوه بجرح قطعي بالساق اليسري ما تسبب له في عاهة مستديمة، وفرت الفتاة هاربة.



واستمعت النيابة خلال التحقيقات الي اقوال المجني عليه، وقال إنه أثناء سيره بالشارع مع صديقته تحمل ذات جنسيته حاصره المتهمون ووجهوا إليه كلمات وألفاظ تخدش الحياء ثم تحرشوا بصديقته وحاولوا لمس أجزاء من جسدها فتدخل للدفاع عنها.



وأضاف المجني عليه أن المتهمين تكالبوا عليه ضربا في كل أنحاء جسده حتى أصابوه بجرح في ساقه اليسرى.



اما الفتاة فاتهمت المتهمين بمحاولة خطفها واغتصابها والتحرش بها، والاعتداء بالضرب عليها وعلي صديقها.



مشاجرة الأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة بعين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: عاطل مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى، وطرف ثان: 3 أشخاص – بحوزتهم 2 سلاح أبيض؛ "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول"؛ لقيام الطرف الثانى بمعاكسة صديقة الأول واعتدائهم عليه بالأسلحة البيضاء ونتج عن ذلك الإصابات المذكورة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة، من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي امرت بحبسهم علي ذمة التحقيق.

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