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حوادث

عاطل شرع 3 أشخاص في قتله بسبب فتاة: المتهمون تحرشوا بصديقتي

حبس المتهمين
حبس المتهمين

استمعت  نيابة عين شمس إلى أقوال عاطل يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية أصيب بجرح قطعي بالساق اليسرى على يد 3 أشخاص من ذات جنسيتهم. 


وقال المجني عليه، إنه أثناء سيره بالشارع مع صديقته تحمل ذات جنسيته حاصره المتهمين ووجهوا إليه كلمات وألفاظ تخدش الحياء ثم تحرشوا بصديقته وحاولوا لمس جسدها فتدخل للدفاع عنها.


وأضاف المجني عليه أن المتهمين تكالبوا عليه ضربا في كل أنحاء جسده حتى أصابوه بجرح في ساقه اليسرى.


مشاجرة الأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة بعين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: عاطل  مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى،  طرف ثان: 3 أشخاص – بحوزتهم 2 سلاح أبيض؛ "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول"؛ لقيام الطرف الثانى بمعاكسة صديقة الأول وقيامهم بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء نتج عن ذلك الإصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة، من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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