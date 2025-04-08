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الرعاية الصحية تعلن تقديم 12 مليون خدمة طبية وعلاجية بمحافظات التأمين الصحي الشامل

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم أكثر من 12 مليون خدمة طبية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وذلك من خلال خمس مجمعات طبية متكاملة تمتلكها الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعكس الكفاءة التشغيلية للمجمعات الطبية وجاهزيتها المستمرة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمتكاملة للمواطنين.

أفضل النظم الصحية عالميًا

 

وأوضح بيان الهيئة، شملت الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها من خلال المجمعات الطبية خدمات الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، الرعايات المركزة، الحضانات، الغسيل الكلوي، زراعة الكلى، زراعة القرنية، زراعة الكبد، الجراحات العامة، الجراحات التخصصية، المناظير، علاج الأورام، الحروق والتجميل، الأشعة، المعامل، الصيدليات، بنوك الدم، وغيرها من الخدمات، التي تقدم للمتعاملين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بجودة عالمية تضاهي أفضل النظم الصحية عالميًا.

 

الهيئة تمتلك 5 مجمعات طبية متطورة بمثابة صروح طبية متكاملة

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تمتلك 5 مجمعات طبية متطورة بمثابة صروح طبية متكاملة وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وهي مجمع "الشفاء الطبي" بمحافظة بورسعيد، "الإسماعيلية الطبي" بمحافظة الإسماعيلية، "السويس الطبي" بمحافظة السويس، "الفيروز الطبي" بمحافظة جنوب سيناء، و"الأقصر الطبي الدولي" بمحافظة الأقصر، مؤكدًا أن هذه المجمعات تمثل نموذجًا مبتكرًا في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن استحداث المجمعات الطبية المتكاملة يمثل أحد أبرز إنجازات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي قدمت نموذجًا جديدًا للرعاية الصحية المتطورة في مصر، يقوم على إحلال المفهوم التقليدي للمستشفيات، واستبداله بمجمعات طبية متعددة التخصصات قادرة على توفير الخدمات الصحية المتقدمة بشكل متكامل، وبما يضمن وصول الخدمات الطبية المتكاملة بشكل عادل لكافة المتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل وفي محيطهم الجغرافي.

وأضاف: تمثل المجمعات الطبية نقلة نوعية في تقديم حزم الخدمات الطبية المتكاملة، إضافة إلى المستشفيات متعددة التخصص، المستشفيات التخصصية، ومراكز التميز الدولية، التي تعمل جميعها بنظام الإحالة الإلكتروني من الوحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك بما يعزز جودة واستدامة الخدمة الصحية المقدمة.

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مشيرًا أن استحداث المجمعات الطبية جاء كأحد المخرجات الرئيسية لثورة الإصلاح الصحي التي يقودها  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي أدخلت مفاهيم متطورة للتخطيط والبناء الصحي.

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