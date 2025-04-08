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رياضة

هجوم بايرن ميونخ يواجه اختبارا أمام مرمى إنتر في صدام دوري الأبطال

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

دوري أبطال أوروبا، يحتضن ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، الصدام المرتقب الذي يجمع بين بايرن ميونخ وإنتر الإيطالي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

هجوم بايرن ميونخ يواجه اختبارا أمام مرمي إنتر 

ويواجه هجوم البايرن، اختبارًا حقيقيًا بمواجهة إنتر الذي لم يستقبل سوى هدفين في 10 مباريات، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات، وهما الرقمان الأفضل من نوعهما في المسابقة هذا الموسم.
 

وتواجه بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان في 9 مباريات سابقة، حقق خلالها البايرن 5 انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر في 3 لقاءات، إلا أن الإنتر نجح في تخطي البافاري في مواجهتين سابقتين بينهما في الأدوار الإقصائية في نهائي عام 2010 وفي ثمن نهائي الموسم التالي مباشرة.


ولم ينجح البايرن في تخطي إنتر في الأدوار الإقصائية سوى في الدور الثالث من كأس الاتحاد الأوروبي موسم (1988- 1989).

آخر مباراة جمعت بايرن ميونخ وإنتر قبل صدام الليلة 

ووقع بايرن ميونخ وإنتر معًا في دور المجموعات من دوري الأبطال منذ عامين، وفاز البايرن بالمباراتين بنتيجة (2-0)، وتمكن البايرن من تخطي الفرق الإيطالية في آخر 4 مواجهات أمامهم في الأدوار الإقصائية.

 

وعلي صعيد متصل سجل هاري كين، هدفه العاشر في دوري الأبطال في ثمن النهائي أمام ليفركوزن، ليصبح أول إنجليزي يصل إلى هذا الرقم في موسم واحد من المسابقة، ولا يتفوق عليه هذا الموسم سوى رافينيا مهاجم برشلونة الذي سجل 11 هدفًا.

وبشكل عام، ساهم كين في تسجيل 24 هدفًا في 23 مباراة خاضها في دوري الأبطال (سجل 18 هدفًا، وصنع 6 آخرين)، أكثر من أي لاعب آخر منذ بداية الموسم الماضي.

 

وسجل البايرن 28 هدفًا في دوري الأبطال هذا الموسم، وهو ثاني أقوى خط هجوم رفقة بوروسيا دورتموند وريال مدريد وخلف برشلونة (32).

 

 

وبعد الفوز على باير ليفركوزن بخماسية نظيفة في ثمن النهائي، تأهل بايرن ميونخ لربع النهائي للمرة 23 في تاريخه وهو رقم قياسي، والأكثر من ذلك أن البايرن هو الفريق الوحيد الذي وصل إلى ربع نهائي المسابقة في كل موسم منذ (2019- 2020)، بحسب أرقام الموقع الرسمي للبايرن.

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