الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مريم محمود الجندي تحيي ذكرى ميلاد والدها

مريم الجندي، فيتو
مريم الجندي، فيتو

أحيت الفنانة الشابة مريم الجندي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" ذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير الراحل محمود الجندي.

 

ذكرى وفاة محمود الجندي

ونشرت مريم الجندي صورة لها من طفولتها تجمعها بوالدها الراحل عبر خاصية الاستوري وعلقت عليها قائلة بالإنجليزية ما معناه: “ اليوم يصادف عيد ميلاد والدي.. أفتقده كل يوم ولكنني أفتقده بشدة اليوم.. إذا استطعتم.. أرجو أن تذكروه في دعائكم”.

وتابعت بالعربية “ في ذكرى ميلاده، أسألكم الدعاء لأبي بالرحمة والمغفرة. اللهم اجعل قبره نورًا وسرورًا رحمك الله بقدر ما اشتقت إليك عيد ميلادك في قلبي دايمًا”.

مريم الجندي 

وكانت الفنانة الشابة مريم الجندي قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي. 

مسلسل "العتاولة 2" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، أحمد كشك، هدى الأتربي، ثراء جبيل، ميمي جمال، زينب العبد، مي القاضي، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مريم الجندي ذكرى وفاة محمود الجندي محمود الجندي مريم محمود الجندي ذكرى ميلاد محمود الجندي

الأكثر قراءة

زيارة تاريخية، السيسي وماكرون يصلان العريش بعد قليل

أخبار مصر: زيزو يوقع للأهلي، اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور قبل وفاته، قرار غريب لـ صلاح يذهل ليفربول، انقلاب في الطقس

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

صوت الانفجارات هز المدينة، حريق هائل فى مصنع فوم بسوهاج الجديدة (فيديو)

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

موعد مباراة آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

قرار من ترامب يهدد حياة ملايين الأشخاص في 13 دولة

منوعات

المزيد

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

حتمية ويجب أن نستعد، الصحة العالمية تحذر من ظهور جائحة جديدة على غرار كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

علي جمعة: الإسلام لا يقدس الأسرة واختار تفتيت الثروة بدلًا من تكديسها

حكم تبييت النية في صيام الست من شوال

المزيد
الجريدة الرسمية