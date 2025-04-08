مريم محمود الجندي تحيي ذكرى ميلاد والدها

أحيت الفنانة الشابة مريم الجندي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" ذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير الراحل محمود الجندي.

ذكرى وفاة محمود الجندي

ونشرت مريم الجندي صورة لها من طفولتها تجمعها بوالدها الراحل عبر خاصية الاستوري وعلقت عليها قائلة بالإنجليزية ما معناه: “ اليوم يصادف عيد ميلاد والدي.. أفتقده كل يوم ولكنني أفتقده بشدة اليوم.. إذا استطعتم.. أرجو أن تذكروه في دعائكم”.

وتابعت بالعربية “ في ذكرى ميلاده، أسألكم الدعاء لأبي بالرحمة والمغفرة. اللهم اجعل قبره نورًا وسرورًا رحمك الله بقدر ما اشتقت إليك عيد ميلادك في قلبي دايمًا”.

مريم الجندي

وكانت الفنانة الشابة مريم الجندي قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، أحمد كشك، هدى الأتربي، ثراء جبيل، ميمي جمال، زينب العبد، مي القاضي، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

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