تفاصيل إنقاذ 11 شابًّا من الغرق بمستشفى جراحات اليوم الواحد

أعلنت امانة المراكز الطبية المتخصصة أنه قد استقبل قسم الطوارئ بمستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر 13حالة غرق تم تحويلها من شواطئ رأس البر.

كل الحالات لشباب تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عامًا

وأوضحت أن كل الحالات كانت لشباب تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عامًا، لافتة إلى أنه بجهود سرعة الاستجابة وتكامل جهود الفريق الطبي بالمستشفى، تم إنقاذ 11 حالة بعد تدخلات فورية شملت الإنعاش والدعم التنفسي والرعاية اللازمة.



وأكدت أنه وصلت حالتان إلى المستشفى دون علامات حياة، ورغم محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، لم يتمكن الفريق الطبي من إعادتهم للحياة.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن قيام جراحة الأوعية الدموية بمستشفى العجمي التخصصي بإجراء أول حالة قسطرة طرفيه لمريض يعاني من انسداد مزمن بالشرايين المغذية للطرف السفلي، كما تم إجراء توسيع بالبالون واستعادة مجرى الدم.

تطوير جودة المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية



يأتي ذلك فى إطار اهتمام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بتطوير جودة المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة لخدمة المرضى.

كانت أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة استقبال مستشفى الهلال الأحمر حالة دقيقة لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا، تعرض لحادث سير أسفر عن كسر متفتت بأسفل عظمة الفخذ اليسرى، مع فقدان عظمي وتهتك شديد في سطح مفصل الركبة.

إجراء رد مفتوح لفتات سطح المفصل بدقة عالية

وأوضحت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه بفضل كفاءة الفريق الطبي الجراحي، تم إجراء رد مفتوح لفتات سطح المفصل بدقة عالية، تلاه تثبيت داخلي باستخدام مسامير دقيقة وشرائح تشريحية مختارة بعناية خصيصى لمثل هذه الحالات الدقيقة، مما أدى إلى الوصول إلى الالتئام في خلال شهرين فقط.



وأكدت أن مفصل الركبة بدأ في الحركة بعد إجراء العملية الجراحية مباشرة.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء 27 عملية جراحة وجه وفكين في مستشفى المنصورة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى العمل على تطوير الوحدة من خلال استبدال بعض الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة، بما يضمن تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأكد "عبد الغفار" انتظام سير العمل في الوحدة بالمستشفى، ومتابعة حالات جراحة الوجه والفكين من خلال عيادات التأمين الصحي، لافتًا إلى وجود عيادة ثابتة لجراحات الوجه والفكين أسبوعيًّا.

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