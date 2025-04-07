حبس سائق أتوبيس بتهمة دهس شخص في النزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس سائق أتوبيس بتهمة دهس شخص ما أسفر عن مصرعه، 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم متأثرا بإصابته إثر إصطدام "ميني باص" تابع لإحدى شركات النقل الجماعى به حال عبوره الطريق، ولاذ قائد المركبة بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه بخشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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