الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا

يخوض الترجي التونسي مباراة هامة اليوم الثلاثاء من أجل التأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة تواليا، وذلك عندما يستضيف صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب رادس الأولمبي.

وبعد الخسارة ذهابا في ملعب "لوفتوس فيرسفييلد" في بريتوريا (1 ـ0)، يطمح الترجي بطل أفريقيا 4 مرات، إلى العودة في النصف الثاني من الطريق نحو نصف النهائي للظفر بورقة التأهل.

موعد مباراة الترجي التونسي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الترجي ضد صن داونز اليوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت القاهرة وسيتم نقلها مباشرة على قناة بين سبورتس 4 (BeiN SPORTS 4 HD).

ويتولّى التونسي عصام الشوالي التعليق على مباراة الترجي وصن داونز الجنوب أفريقي مباشرة على القناة القطرية المشفّرة.

كما تنقل القناة التونسية (الوطنية 1) المباراة عبر البث الأرضي.

تشكيل الترجي المتوقع أمام صن داونز



ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الترجي في هذه المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.



الدفاع: رائد بوشنيبة، محمد أمين توجاي، حمزة الجلاصي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: حسام تقا، روجر أهولو، عبدالرحمن كوناتي.

وفي الهجوم: يوسف البلايلي، رودريجو رودريجيز، إلياس سيفو موكوانا.

تشكيل صن داونز المتوقع أمام الترجي



حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: خوليسو مودو- جرانت كيكانا- لوكاس سواريز- أوبري موديبا.



الوسط: مارسيلو الليندي- تيبوهو موكوينا- لوكاس ريبيرو- جايدن آدامز- تاشريك ماثيوز.

الهجوم: بيتر شالوليلي.

وتجدر الإشارة إلى أن المتأهل في هذه المواجهة، سيواجه الصاعد من مباراة الأهلي والهلال السوداني في دور نصف النهائي.

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