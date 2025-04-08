بعد 4 أيام من اختفائه، العثور على جثة شاب داخل ترعة محلة أبو علي بالغرببة

عثر أهالي منطقة محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظةالغربية على جثة شاب في العشرين من عمره بعد تغيبه عن منزله منذ 4 أيام.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور علي جثة لشاب في ترعة محلة أبو علي.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة حيث تبين أن الجثة تعود إلى الشاب محمد سليمان الغلبان، البالغ من العمر 20 عامًا، والمقيم بقرية كفر خزاعل مركز السنطة وكان قد تم الإبلاغ عن تغيبه قبل 4 أيام حيث كثف أهله والأجهزة الأمنية جهود البحث عنه منذ لحظة اختفائه.

العثور على جثة شاب غريق بعد 4 أيام من اختفائه

وتم العثور على جثمانه غريقًا بإحدى الترع بمنطقة محلة أبو علي، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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