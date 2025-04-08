الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بعد نجاح سفاح الجيزة، إنجي أبو السعود تقدم “بريستيج”

إنجي أبو السعود،
إنجي أبو السعود، فيتو

بعد النجاح اللافت الذي حققه مسلسل “سفاح الجيزة”، تواصل إنجي أبو السعود تقديم أعمال جديدة في عالم التأليف الدرامي، وهذه المرة من خلال مسلسل جديد بعنوان “بريستيج”. 

وروجت إنجي للعمل عبر حسابها على انستجرام بنشر البوستر الرسمي مرفقا بتعليق “على كل لون متجمعين، دي ورطة ولا كمين؟.. مسلسل #بريستيج آخر أعمال يانغو الأصلية  24 أبريل على Yango Play”.

ويعتبر مسلسل بريستيج من أحدث الأعمال التي سيتم عرضها بعد انتهاء موسم رمضان الدرامي والذي تفصلنا أيام عن انطلاق عرضه.

أبطال مسلسل بريستيج 

وأبطال مسلسل بريستيج هم محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، وبالاشتراك مع عدد كبير من النجوم منهم: مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبد العاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف.

‎ويحمل مسلسل "بريستيج" توقيع المخرج عمرو سلامة الذي يقدم تيمة المكان الواحد في هذا المسلسل للمرة الأولى وهو من تأليف إنجي أبو السعود. 

موعد انطلاق عرض مسلسل بريستيج

‎‎وطرحت منصة "يانجو بلاي" البوستر الرسمي لمسلسل "بريستيج"، كما تم الإعلان عن موعد عرض المسلسل رسميًا.

حيث تم تحديد يوم الخميس ٢٤ أبريل الجاري لانطلاق العمل الذي يعد من أعمال "يانجو بلاي" الأصلية.

تفاصيل مسلسل بريستيج

‎يقدم مسلسل بريستيج صناع مسلسل "سفاح الجيزة" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، والذي يقدمون من خلاله تيمة مختلفة تجمع بين الكوميديا والجريمة والتشويق على مدار ٨ حلقات، حيث تدور أحداث "بريستيج" في مقهى في وسط البلد تقع فيه جريمة قتل خلال عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٤ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء إلى مقهى في وسط البلد، ويكتشف الجميع أن هناك قتيل مما تصاعد التوترات وأصابع الاتهام حتى يتم الكشف عن لغز الجريمة في الحلقة الأخيرة.

‎وانطلقت حملة المسلسل التسويقية في أواخر موسم رمضان ببداية قوية ومشوقة عبر حملة مطلوب للعدالة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انتشرت فيها صور أبطال المسلسل كمطلوبين للعدالة في شوارع القاهرة وكانت من ضمن الحملة الترويجية للمسلسل، أعقبها الإعلان التشويقي للمسلسل الذي كشف عن هوية الأبطال.

 

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