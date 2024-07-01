كوبا أمريكا 2024، التشكيل الرسمي لمباراة جامايكا وفنزويلا
كوبا أمريكا 2024، أعلن هالغريمسون مدرب منتخب جامايكا، وفرناندو باتيستا مدرب منتخب فنزويلا، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي تجمع بينهما صباح اليوم الإثنين على ملعب Q2 في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكوبا أمريكا 2024.
تشكيل منتخب جامايكا
تشكيل منتخب فنزويلا
فنزويلا تتخطى المكسيك بهدف قاتل وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024
وكان منتخب فنزويلا، قد فاز على نظيره المكسيك، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت فجر الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2024.
ترتيب مجموعة فنزويلا في كوبا أمريكا 2024
- منتخب فنزويلا: 6 نقاط.
- منتخب الإكوادور: 3 نقاط.
- منتخب المكسيك: 3 نقاط.
- منتخب جامايكا: بدون نقاط.
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