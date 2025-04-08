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ثقافة وفنون

تعرف على موعد طرح تذاكر حفل كاظم الساهر في دبي

كاظم الساهر، فيتو
كاظم الساهر، فيتو

يحيي القيصر كاظم الساهر حفلا غنائيا كبيرا على مسرح أوبرا دبي وذلك يوم 17 مايو المقبل. 

حفل كاظم الساهر في دبي 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر في دبي عن موعد طرح تذاكر الحفل ومن المفترض أن تطرح يوم الخميس المقبل.

ومن ناحية أخرى، كان قد حرص المطرب الكبير كاظم الساهر والمطربة جنات على المشاركة في الاحتفال بعيد الأم هذا العام بأغنية جديدة باسم "أمي"، حيث أطلقت قبل ساعات على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باللغة العربية الفصحى. 

الأغنية الجديدة قدمها ثنائي الغناء العربي من ‎كلمات وموسيقى وألحان قيصر الغناء كاظم الساهر وتوزيع ومكساج هشام نياز، وأطلقت بطريقة كتابة الكلمات، وخلال الساعات الأولى لإطلاقها حققت الأغنية انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات أغنية "أمي"، أمي أمي أمي أمي، من مثلها أمي أنا، فديتها من مثلها، روح وقلب ذهب، أحبها أحبها، من بعد ربي حبها، إلى فؤادي الأقرب، شمعة عمري الملهمة، رغم الليالي المظلمة، والسنوات المؤلمة، راضية مبتسمة، ظلت معي حبيبة، صديقة طبيبة، بصبرها عجيبة عجيبة، لا تشتكي لا تعتب"

 

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