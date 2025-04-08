حملات رقابية على محطات الوقود بالعريش للاطمئنان على أرصدة المواد البترولية (صور)

قامت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، بالتعاون مع إدارة تموين العريش، بحملات تفتيشية على محطات الوقود بمدينة العريش، وذلك للاطمئنان على توافر أرصدة المواد البترولية.

وأكدت مديرية تموين شمال سيناء أنه قد تبين من خلال المتابعة أن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها، والأرصدة متوفرة بشكل جيد، ولا توجد أي مظاهر للازدحام أو اختناقات في التوزيع.



وأوضحت أنه في حال رصد أي مخالفات، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأكدت وزارة التموين ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي تلاعب بالأسعار، مع متابعة انتظام عمل المخابز البلدية والتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز وفق المقررات الرسمية. ​

وأعلنت وزارة التموين تفعيل غرف عمليات رئيسية بكل مديرية، وأخرى فرعية بالمراكز، لمتابعة الموقف التمويني على مدار الساعة، واستقبال شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها. ​

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التموين على ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وتقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين.​

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