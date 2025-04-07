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وقفات تضامنية بالدقهلية رفضًا لتهجير أهالي غزة ودعمًا للشعب الفلسطيني (صور )

وقفة الدقهلية للتضامن
وقفة الدقهلية للتضامن مع عزة، فيتو

نظّم أهالي محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، وقفات تضامنية حاشدة داخل أرض تعليم السواقة بمدينة المنصورة، تعبيرًا عن رفضهم القاطع لمحاولات تهجير سكان قطاع غزة، وتأكيدًا على تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وشهدت الفعاليات حضورًا كثيفًا من المواطنين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تعبّر عن دعمهم للقضية الفلسطينية، ورفضهم لأي مخططات تستهدف تغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة أو المساس بوحدة أراضيه.

وأكد المشاركون في الوقفات أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، وشددوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف العدوان وضمان حماية المدنيين وحق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير مصيره.

 

واجرت فيتو. بثا مباشرا تحت عنوان لا للتهجير.. هتاف الدقهلاوية وحشود تجهيز الاتجاه لرفح: بالروح نفديكي يا فلسطين ارض سينا للمصريين
ورفع المشاركون في الوقفات لافتات تضامنية حملت شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، من بينها: "غزة في القلب"، و"لا للتهجير.. فلسطين عربية"، مؤكدين على حق الفلسطينيين في أرضهم ورفض أي محاولات للمساس بوحدتهم أو تهجيرهم قسرًا.

كما ردد المتظاهرون هتافات منددة بالتهجير القسري، أبرزها: "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين"، و"الأرض أرض فلسطين"، في إشارة إلى تمسكهم بثوابت القضية الفلسطينية ورفضهم أي تحركات من شأنها تغيير التركيبة الديمغرافية للقطاع.

ولم  تخلُ الوقفات من إشادة واسعة بالموقف المصري الرسمي، حيث عبّر المشاركون عن دعمهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدين أن هذا الموقف يعكس التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وحرصها على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

يأتي  ذلك في ظل تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين، فيما يؤكد الشارع المصري، بمختلف فئاته، على تضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

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