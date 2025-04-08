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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة متهم وخطيبته ووالدتها بقتل شاب لسرقته في أوسيم

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب مصطفى المقتول غدرا على يد صديقه وخطيبته ووالدتها بأوسيم لسرقته.

 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل المجني عليه مصطفى لسرقته في دائرة قسم أوسيم.

 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم، بجوار الطريق الدائري الأوسطي بدائرة القسم وبها آثار سحجات، وبسؤال شقيقه عامل - مقيم بذات العنوان قرر بخروج المجنى عليه من منزله بالميكروباص قيادته ولم يقم بتحرير محضر بغيابه، وفى وقت لاحق تم العثور على الميكروباص بدائرة قسم شرطة الوراق.

 

وبعمل التحريات تم ضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة السيارة "الميكروباص" قيادة المجنى عليه، حيث قام بالاتفاق مع (خطيبته – ووالدتها- مقيمتان بدائرة مركز شرطة أوسيم" تم ضبطهما") على ارتكاب الواقعة وإخفاء الميكروباص وتغيير معالمه إلا أنهم لم يقوموا بذلك وتركوه بمحل العثور عليه.. وبمواجهة المذكورتين أقرتا بما سبق، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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