الإثنين 07 أبريل 2025
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المعاهد الأزهرية تعلن مواعيد اختبارات المتقدمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو

وجه قطاع المعاهد خطابا لجميع المناطق الأزهرية بشأن مواعيد عقد اختبارات المتقدمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، ( للعمل على الحاسب الآلي).

وأشار القطاع إلى سرعة التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بسرعة إبلاغ جميع لمعاهد الأزهرية بمواعيد اختبارات الحاسب الآلي فقط وذلك بناء على رغبته الشخصية حسب المواعيد التالية الوجه البحري والقاهرة الأحد الموافق 13 /4 /2025م والوجه القبلي الأربعاء 16 /4 /2025 م وتخلفات الوجه البحري والقاهرة الأحد الموافق 20 /4 /2025م وتخلفات الوجه القبلي الأربعاء 23 /4 /2025م وذلك وفق الضوابط التالية:

ضوابط المراقبة على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 

1 – أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف. 
2 – عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم بأحد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية المتقدم للعمل بها للعام الدراسي 2024 /2025م. 
3 – ألا يكون من المحالين للتقاعد خلال فترة العمل بلجنة النظام والمراقبة. 
4-إجادة العمل على أجهزة الحاسب الآلي.

امتحانات الثانوية الأزهرية 20225 

5– عدم جواز الجمع بين أعمال كنترولين أو أكثر في عام واحد للشهادات العامة أو الجمع بين مكافأة كنترول الشهادة العامة واللجنة الإدارية. 
6 – ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة عشرة يومًا في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م. 

7– ألا يكون قد حصل المتقدم على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م. 
8– ألا يكون قد صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات وفقا لما نصت عليه المادة (75) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2012م. 
9– ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

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