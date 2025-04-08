الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

أهالي البحيرة ينددون بمخططات تهجير الفلسطينيين (فيديو وصور)

احتشاد أهالي البحيرة
احتشاد أهالي البحيرة للتوجه إلى رفح، فيتو

احتشد أهالي محافظة البحيرة، بميدان استاد مدينة دمنهور؛ استعدادا لانتقالهم عبر أتوبيسات إلى معبر رفح، وذلك تأييدا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الرفضة لتهجير أهالي غزة تاركين أراضيهم للجيش المحتل.

كان الأهالي قد تجمعوا من مراكز متعددة بنطاق محافظة البحيرة، بفئات عمرية مختلفة بميدان الاستاد بمدينة دمنهور رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، دعما وتأييدا للقضية الفلسطينية، ورفضا للاعتداء الصارخ على أبناء مدينة غزة.

وردد المحتشدون من الأهالي بمحافظة البحيرة، عبارات مناهضة لجيش الاحتلال وداعمة لأهالي غزة ورافضة للخروج من الأراضي الفلسطينية، ورفعوا لافتات رفضا للتهجير.  

 

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البحيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رفضا لتهجير غزة

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