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اقتصاد

الأميك: ارتفاع ملحوظ في تراخيص الميكروباصات خلال مارس الماضي

ميكروباصات
ميكروباصات

استعرض التقرير الصادر من مجلس معلومات السيارات، الاميك، إجمالي الميكروباصات المرخصة في السوق المصري خلال خلال مارس الماضى، والتي بلغت نحو 283، ميكروباص بحصة سوقية تصل نحو  55.6%، وذلك يشير إلي ارتفاع في نسبه المبيعات تصل نحو  147% عن العام السابق الذي شهد في نفس الفترة ترخيص مايقرب من  206 طرازات فى الشهر نفسه من العام السابق.

 

ووفقا لما نشره مجلس معلومات السيارات، الاميك، إجمالي بيع وترخيص ميكروباصات  كينج لونج  فى السوق المصري خلال شهر مارس الماضي بحصة سوقية 26.1% اي ما يعادل  133 ميكروباصات، وتليها العلامة التجارية تويوتا، بحصة سوقية نحو أي مايعادل   57 ميكروباص.
 

وأوضح  مجلس معلومات السيارات، الاميك،  حصول ميكروباصات زميكس،  علي  حصة سوقية تصل نحو 5.9% اي ما يعادل ترخيص  30 ميكروباص،  وجاء في المركز الخامس ميكروباصات جينباي بحصة سوقية 0.8% اي مايعادل ترخيص  4 ميكروباصات.

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