الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تركي آل الشيخ يروج لفيلم "أحمد وأحمد"

أحمد وأحمد
أحمد وأحمد

حرص المستشار تركي آل الشيخ على الترويج لفيلم أحمد وأحمد بطولة النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي تمهيدا لعرضه.

ونشر آل الشيخ البوستر الدعائي للفيلم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك دون كتابة أي تعليق.

وكان  النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي قد استأنفا تصوير المشاهد المتبقية من فيلمها الجديد أحمد وأحمد، استعدادا لعرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها كل من: الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي، وكانت عبارة عن مطاردة في الصحراء.

 

 

 

 

 

 

 

ويذكر أن  أفلام الفنان أحمد السقا سيطرت على المراكز الأولى بـ الأعلى مشاهدة بالمنصات الرقمية فور عرضها.

 

إذ تصدر كل من فيلم العنكبوت الذي تشاركه بطولته النجمة منى زكي وكذلك فيلم “السرب” الذي يشاركه البطولة النجمان محمد ممدوح ونيللي كريم الأعلى مشاهدة بمنصة واتشات للبث الرقمي على مدار 3 أسابيع متتالية.

 

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أحمد و أحمد فيلم أحمد واحمد أحمد السقا أحمد فهمى

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السقا يعود لتصوير المشاهد المتبقية من فيلم "أحمد وأحمد"

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