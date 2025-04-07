تركي آل الشيخ يروج لفيلم "أحمد وأحمد"

حرص المستشار تركي آل الشيخ على الترويج لفيلم أحمد وأحمد بطولة النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي تمهيدا لعرضه.

ونشر آل الشيخ البوستر الدعائي للفيلم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك دون كتابة أي تعليق.

وكان النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي قد استأنفا تصوير المشاهد المتبقية من فيلمها الجديد أحمد وأحمد، استعدادا لعرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها كل من: الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي، وكانت عبارة عن مطاردة في الصحراء.

ويذكر أن أفلام الفنان أحمد السقا سيطرت على المراكز الأولى بـ الأعلى مشاهدة بالمنصات الرقمية فور عرضها.

إذ تصدر كل من فيلم العنكبوت الذي تشاركه بطولته النجمة منى زكي وكذلك فيلم “السرب” الذي يشاركه البطولة النجمان محمد ممدوح ونيللي كريم الأعلى مشاهدة بمنصة واتشات للبث الرقمي على مدار 3 أسابيع متتالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.