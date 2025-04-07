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ثقافة وفنون

لماذا تقرر تأجيل العرض الخاص لفيلم استنساخ؟ عبدالرحيم كمال يكشف سببا صادما

استنساخ
استنساخ

كشف الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، الأسباب الحقيقية وراء إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ للفنان سامح حسين.


وقال في تصريحات لـ “فيتو”: إن القائمين على العمل حضروا للحصول على تصريح العرض بعد مواعيد العمل الرسمية داخل جهاز الرقابة، وهذا الأمر حال دون إتمام إنهاء الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم منح الموافقات الرسمية لعرض الفيلم غدا مع بدء عمل الموظفين.

قصة وأحداث فيلم استنساخ 

 وتدور قصة وأحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

 

ويشارك في بطولة العمل الفنان هبة مجدي وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

 

فيلم ساندوتش عيال

 وكانت آخر أعمال الفنان سامح حسين فيلم ساندوتش عيال، والذي عرض عبر عدد من المنصات الرقمية وليس بدور العرض السينمائي.

والفيلم من تأليف طارق رمضان وإخراج هاني حمدي، ويشارك سامح حسين البطولة: الفنانة نور قدري وإبرام سمير  بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال أبرزهم: يوسف صلاح ومنذر مهران.

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فيلم استنساخ سامح حسين عبدالرحيم كمال

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