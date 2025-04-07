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اقتصاد

خبير اقتصادي: بيع المنتجات الصينية باليوان يزلزل عرش الدولار

أحمد سعيد الخبير
أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، فيتو

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لخفض سعر الفائدة لطرح استثمارات جديدة في السوق الأمريكي لإعادة بناء القدرات الإنتاجية للولايات المتحدة.

 

التأثير السلبي على الصين..خطة الولايات المتحدة

وأوضح أن الولايات المتحدة تُريد نقل المنتجات الهندية من الهند إلى أوروبا مرورًا بالسعودية والأردن ودولة الاحتلال، والهدف من هذا الأمر هو التأثير سلبًا على الصين.

 

هدف الصين بعد أزمتها مع الولايات المتحدة

وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "هنا ماسبيرو"، المذاع على القناة "الثانية"، أن الصين تُريد بيع المنتجات الصينية باليوان الصيني، والولايات المتحدة ترى أن هذا الأمر سيزلزل عرش الدولار، مشيرًا إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين العام الماضي حدثت بالعملات المحلية، خلاف أن الصين حصلت على البترول من روسيا أرخص من السعر العالمي بنسبة 30%، وهذا أدى لانخفاض سعر المنتج الصيني بنسبة 30%.

وتابع أن الولايات المتحدة تعمل على إعاقة مرور المنتجات الصينية في البحر الأحمر، ولذلك تنتقل المنتجات الصينية إلى أوروبا عبر طريق رأس رجاء الصالح، وهذا زاد من تكلفة الشحن بنسبة 300%.

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المنتجات الصينية الولايات المتحدة الدولار اليوان الصيني خفض سعر الفائدة السوق الأمريكى

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