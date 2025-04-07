الشركة المنتجة لمسلسل كامل العدد تدرس تقديم جزء رابع في رمضان 2026

تدرس الشركة المنتجة لمسلسل كامل العدد تقديم جزء رابع من العمل خلال موسم رمضان 2026، ولكن حتي الآن لم يكن هناك قرار نهائي من قبل القائمون علي العمل.

وأكد أحد المقربين من أسرة العمل، أن هناك نية كبيرة من أبطال العمل لتقديم جزء رابع من العمل.

وكانت الحلقة الأخيرة من المسلسل عدة مفاجآت، أبرزها، ظهور الممثلة الكبيرة يسرا التي لعبت دور صديقة حسين فهمي، والممثل أحمد حاتم الذي لعب دور طبيب دينا الشربيني، فيما جسدت دنيا سامي دور الممرضة.

وتزوج كلا من مريم الخشت وأحمد عبد الوهاب، في الحلقة الأخيرة، كما رجعت فريدة لحبيبها سيف، بعد تدخل والدها.

الحلقات السابقة من كامل العدد++

وبدأت الحلقة السابقة، بتشاجر دينا الشربيني وشريف، منير، بسبب حملها، لتذهب دينا للدكتور، وتكتشف أنها ليست حامل، وأنها مريضة بمرض خطير.

فيما تحدث حسين فهمي، مع ابنته مريم الخشت، حول مخاوفها من الزواج بشخص لا تحبه، لتلغي مريم الزواج، بسبب حبها لـ أحمد عبد الوهاب.

كما شهدت الحلقات وصلة رقص نسائية، بين الراقصة بدرة ودينا الشربيني، وإسعاد يونس، وميمي جمال، بمناسبة خطوبة مريم الخشت.

فيما حملت الحلقة مفاجأة كبيرة، تمثلت في اكتشاف دينا الشربيني حملها السادسة.

يعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث فيرمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

تفاصيل مسلسل كامل العدد 3

مسلسل كامل العدد 3 بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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