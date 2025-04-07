تشكيل مباراة ليستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن مدربا فريقا ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي تقام مساء اليوم الإثنين، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب كينج باور.

تشكيل ليستر سيتي ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.

خط الدفاع: ووت فايس، كونور كوادي، لوك توماس.

خط الوسط: جيمس جاستن، ويلفريد نديدي، بوباكاري سوماري، فيكتور كريستيانسن.

خط الهجوم: باتسون داكا، بلال الخنوس، جيمي فاردي.

تشكيل نيوكاسل أمام ليستر سيتي

حراس المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، دان بورن، فالنتينو ليفرامينتو.

خط الوسط: برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، جولينتون.

خط الهجوم: جاكوب ميرفي، ألكسندر إيزاك، هارفي بارنيس.

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