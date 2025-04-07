الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رقم سلبي لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

كشفت إحصائيات موقع who scored  أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، هو أكثر من فقد الاستحواذ على الكرة نتيجة لمسة غير ناجحة، خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حدث ذلك 98 مرة حتى الآن.

وتعكس هذه الأرقام ضغوط الأداء العالي التي يواجهها صلاح في كل مباراة، إلى جانب محاولاته المستمرة لصناعة الفارق الهجومي، ما يجعله عرضة لفقدان الكرة تحت الضغط الدفاعي المكثف.

 

وعلق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على سقوط فريقه المفاجئ ضد فولهام في البريميرليج، أمس الأحد.

 

وتلقى ليفربول خسارة غير متوقعة على يد مضيفه فولهام، بنتيجة 3-2، امس الأحد، ضمن لقاءات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثامن، وتجمد رصيد ليفربول عند 73 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن آرسنال الوصيف.

 

مدرب ليفربول يتحدث عن غياب محمد صلاح عن التهديف

وعن عدم تسجيل محمد صلاح في أربع مباريات متتالية، قال سلوت: "ربما عليه أن يعتبر ذلك إطراءً (لحديث الناس عنه)، لأن أرقامه لم تكن طبيعية (عندما كان يسجل)".

وأردف: "الشيء الجيد في محمد صلاح هو أنه يعرف جيدًا موهبته. سيعود صلاح للمشاركة مجددًا، لا أشعر بالقلق حيال ذلك".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح آرني سلوت الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الهولندي آرني سلوت الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول النجم المصري محمد صلاح المصري محمد صلاح غياب محمد صلاح

مواد متعلقة

موعد مباراة الترجي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

تقارير تكشف حقيقة رحيل كريستيانو رونالدو عن النصر السعودي

رقم مميز لاتحاد جدة في الدوري السعودي

أبو ريدة يهدي نظيره الفرنسي درع اتحاد الكرة وقميص المنتخب

فيورنتينا الإيطالي يجدد تعاقده مع ديفيد دي خيا

موعد المران الختامي للأهلي استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني

في غياب طارق حامد، التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والرياض بالدوري السعودي

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي (فيديو)

الأكثر قراءة

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

توقف حركة المترو بالخط الثالث وقطار العاصمة لأعمال الصيانة

لحظة خروج جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية من المستشفى (فيديو)

الحكومة أمام الشيوخ: الدولار متاح ولا يوجد عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

منوعات

المزيد

بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

كيلو الأحمر الخردة بـ 350 جنيها، تعرف على أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل حوالي 25 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن محور موراج أحدث خطط إسرائيل في غزة (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية