رقم سلبي لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

كشفت إحصائيات موقع who scored أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، هو أكثر من فقد الاستحواذ على الكرة نتيجة لمسة غير ناجحة، خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حدث ذلك 98 مرة حتى الآن.

وتعكس هذه الأرقام ضغوط الأداء العالي التي يواجهها صلاح في كل مباراة، إلى جانب محاولاته المستمرة لصناعة الفارق الهجومي، ما يجعله عرضة لفقدان الكرة تحت الضغط الدفاعي المكثف.

وعلق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على سقوط فريقه المفاجئ ضد فولهام في البريميرليج، أمس الأحد.

وتلقى ليفربول خسارة غير متوقعة على يد مضيفه فولهام، بنتيجة 3-2، امس الأحد، ضمن لقاءات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثامن، وتجمد رصيد ليفربول عند 73 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن آرسنال الوصيف.

مدرب ليفربول يتحدث عن غياب محمد صلاح عن التهديف

وعن عدم تسجيل محمد صلاح في أربع مباريات متتالية، قال سلوت: "ربما عليه أن يعتبر ذلك إطراءً (لحديث الناس عنه)، لأن أرقامه لم تكن طبيعية (عندما كان يسجل)".

وأردف: "الشيء الجيد في محمد صلاح هو أنه يعرف جيدًا موهبته. سيعود صلاح للمشاركة مجددًا، لا أشعر بالقلق حيال ذلك".

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