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رياضة

أمم إفريقيا للناشئين، منتخب أنجولا يتقدم 2-0 أمام أفريقيا الوسطى في الشوط الأول

منتخب أنجولا، فيتو
منتخب أنجولا، فيتو

أمم إفريقيا للناشئين، أنهى منتخب أنجولا الشوط الأول متقدما على نظيره أفريقيا الوسطى بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب بن أحمد العبدي، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لكأس العالم بقطر في نوفمبر المقبل

سجل منتخب أنجولا هدفه الأول في الدقيقة 13 عن طريق لوكاس من ركلة جزاء، ثم عزز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 26 عن طريق دينسيل ليون بعد تمريرة من جايدن بونا

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيواجه ثالث المجموعة الرابعة فيملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين بقطر 

 

منتخب مصر يفوز علي الكاميرون

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا ثمينا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2025 بقطر، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

منافس مصر المحتمل في ملحق التأهل لكأس العالم

فوز منتخب مصر على الكاميرون جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، خلف منتخب بوركينا فاسو صاحب الصادرة بالعلامة الكاملة، ومنتخب جنوب إفريقيا وصيف المجموعة، وضمن المنتخبان بالفعل التأهل لكأس العالم بقطر.

منتخب مصر للناشئين، فيتو
منتخب مصر للناشئين، فيتو

أما منتخب مصر فيخوض ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم، أمام ثالث المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا، والذي لن يخرج من بين الثلاثي كوت ديفوار (4 نقاط) وأنجولا (نقطة) وأفريقيا الوسطى (بدون نقاط) 

موعد مباراة مصر في ملحق كأس العالم للناشئين

ويتحدد غدا الإثنين أي من المنتخبات الثلاث سيكون منافس مصر في مباراة الملحق، حيث يخوض ثلاثتهم مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، ومن يحتل منهم المركز الثالث سيكون هو منافس مصر في مباراة الملحق، التي تقم في المغرب يوم 12 أبريل الجاري.

 

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